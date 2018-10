Insomniac Games Novo jogo do Homem-Aranha chega ao mercado envolvido em controvérsias

O bom resultado em vendas de games fez com que a Sony batesse a meta de lucros prevista no segundo trimestre fiscal. A empresa anunciou nesta terça-feira, 30, que seu lucro operacional subiu 17% atingindo o valor de 239,5 bilhões de ienes, graças ao aumento de 65% nos ganhos com a divisão de jogos.

O resultado fez com que aumentasse as expectativas de ganhos anuais da empresa. Agora, a Sony espera um lucro operacional anual de US$ 7,7 bilhões (870 bilhões de ienes), um nível que supera confortavelmente as expectativas do mercado de 796 bilhões de ienes. O negócio de jogos deve ser o maior gerador de lucro, com estimativa de 310 bilhões de ienes.

Com o declínio das vendas do PlayStation 4, principal console da empresa, quem garantiu o bom momento foi a venda de títulos importantes. Os jogos como o do Homem Aranha (Marvel’s Spider-Man) e God of War que venderam, respectivamente, 3,3 milhões e 3,1 milhões de cópias nos três primeiros dias após o lançamento, foram alguns dos exemplos citados pela empresa para mostrar o bom momento.

O serviço PlayStation Plus também registrou um crescimento constante no número de assinantes, enquanto no mercado japonês de jogos para celular, administrado pela divisão de música da Sony, continuou a apresentar um forte desempenho.

Outros produtos. A Sony também elevou sua previsão de lucro anual para sua divisão de semicondutores e sensores de imagem para em 17%, cerca de 140 bilhões de ienes. A visão da empresa é que, embora o mercado global de smartphones esteja amadurecendo, a demanda por sensores de imagem da Sony permaneceu saudável. A companhia controla mais da metade do mercado de sensores de imagens para smartphones, com clientes que incluem a Apple.

Com isso, a Sony agora pretende investir 600 bilhões de ienes em sensores de imagem ao longo dos três anos até março de 2021, um aumento de 20% em relação à sua meta anterior.

Enquanto isso, o negócio de smartphones da Sony é o ponto fraco da companhia. A empresa está se preparando para uma perda de 95 bilhões de ienes para este ano e espera que o negócio retorne ao lucro apenas no ano de abril de 2020.