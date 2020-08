Olivier Douliery/AFP O negócio pode ficar entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões e ser concluido nesta terça-feira, 1º de setembro

Faltando duas semanas para o prazo final de negociação do TikTok nos Estados Unidos, a ByteDance pode estar pronta para fechar a venda das operações do app de vídeos curtos chinês no país, informou o canal americano de TV CNBC. De acordo com fontes ouvidas, o negócio pode ficar entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões e ser concluido nesta terça-feira, 1º de setembro.

Ainda assim, não se sabe exatamente quem seria o comprador das operações. A Microsoft está no páreo desde o início da questão nos EUA, quando o presidente Donald Trump ameaçou banir o app do país. Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft, inclusive teve conversas com Trump para tratar sobre o negócio e, na quinta-feira, 27, ganhou a parceria da rede de supermercados Walmart para concluir a negociação. A Oracle, empresa de softwares empresariais, também figura como uma das candidatas para arrematar a operação do TikTok em parte da América do Norte, Austrália e Nova Zelândia.

Entretanto, apesar das indicações positivas para o fechamento do negócio, o governo chinês pode ser um fator de atraso na aquisição da operação americana do TikTok. As novas regras da China sobre as exportações de tecnologia sugere que a venda das operações do app pela ByteDance nos Estados Unidos pode precisar da aprovação de Pequim, disse um especialista em comércio chinês à mídia estatal, levantando hipótese que complicaria a venda forçada e carregada de teor político.

A China revisou na noite de sexta-feira, 28, uma lista de tecnologias que estão proibidas ou restritas para exportação pela primeira vez em 12 anos. Cui Fan, professor de comércio internacional da Universidade de Negócios Internacionais e Economia de Pequim, disse que as mudanças se aplicariam ao TikTok.

“Se a ByteDance planeja exportar tecnologias relacionadas, ela deve passar pelos procedimentos de licenciamento”, disse Cui em uma entrevista à Xinhua, agência de notícias oficial do governo chinês, publicada no sábado, 29.

O Ministério do Comércio da China adicionou 23 itens —incluindo tecnologias como serviços de envio de informações pessoais baseados em análise de dados e tecnologia de interface interativa de inteligência artificial— à lista restrita. O processo para obter a aprovação preliminar para exportação de tecnologia pode levar até 30 dias.

Na manhã desta segunda-feira, 31, as ações dos interessados na compra das operações dos EUA do TikTok, Microsoft, Oracle e Walmart registraram queda, pelo receio de que as novas regras pudessem afastar o negócio. Os três papéis reduziram perdas, porém, após a informação da CNBC de que um acordo com o TikTok poderia ser anunciado já na terça-feira. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS