Olivier Douliery/AFP Desde o ano passado, o TikTok vive momentos de incerteza sobre o seu futuro nos Estados Unidos

O plano da Oracle e do Walmart de comprar as operações do TikTok nos Estados Unidos foi adiado indefinidamente, com o presidente Joe Biden analisando os esforços do governo anterior para lidar com os riscos de segurança potenciais apresentados por empresas chinesas de tecnologia, informou o jornal Wall Street Journal nesta quarta-feira, 10.

O governo do ex-presidente Donald Trump citou preocupações com a segurança nacional ao agir contra o TikTok, argumentando que dados pessoais dos usuários dos EUA poderiam ser obtidos pelo governo da China, enquanto o TikTok nega a alegação.

Isso ocorre enquanto a proprietária do TikTok, a ByteDance, vive uma disputa judicial com o governo dos EUA, com muitos tribunais federais impedindo a tentativa do Departamento de Comércio de encerrar as operações do TikTok no país. As discussões continuaram entre representantes da ByteDance e oficiais de segurança nacional dos EUA, disse a reportagem do WSJ, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O TikTok está em negociações com o Walmart e a Oracle desde setembro para finalizar um acordo que colocaria os ativos da TikTok nos Estados Unidos sob o controle de uma nova entidade para evitar sua proibição total no país. TikTok, Oracle e Walmart não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da agencia de notícias Reuters.