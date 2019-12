Comércio eletrônico dos EUA bate recorde com Cyber Monday

O comércio americano bateu mais um recorde nesta semana: segundo estimativas feitas pela consultoria Adobe Analytics, a Cyber Monday atingiu US$ 9,2 bilhões em vendas no comércio eletrônico dos Estados Unidos.

Criada na década de 2000, a data reúne promoções no varejo online, em especial de eletrônicos, na segunda-feira subsequente à Black Friday. Entre as vantagens oferecidas para os clientes, estão frete grátis e descontos agressivos.

Segundo a Adobe, que mensura transações de 80 dos 100 maiores varejistas dos Estados Unidos, a Cyber Monday teve uma alta de 16,9% nas vendas, na comparação com o ano anterior. No entanto, a estimativa da consultoria era mais otimista: inicialmente, a previsão de vendas estava na casa de US$ 9,4 bilhões.

A Adobe informou ainda que nada menos que US$ 3 bilhões das vendas foram feitas na categoria de smartphones, em um novo recorde para o comércio americano.

As grandes empresas se saíram bem nesse canal, superando as pequenas empresas devido ao investimento em aplicativos móveis e outras tecnologias, bem como a grandes seleção de produtos e promoções, disse Taylor Schreiner, diretor da Adobe Digital Insights, em nota enviada à imprensa.

“As grandes empresas ainda estão obtendo um crescimento desproporcional em relação às pequenas”, disse ele.