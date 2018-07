Felipe Perobeli/Vérios Felipe Sotto-Maior, presidente da Vérios

A Vérios, startup de gestão automática de investimentos, anunciou que concluiu nesta sexta-feira, 16, uma rodada de investimento Série A de R$ 5,2 milhões. O aporte foi liderado pela e.Bricks Ventures e contou com a participação de investidores-anjo e da aceleradora Startup Farm.

A rodada começou no ano passado e tem como foco melhorias da estrutura. “Vamos investir o valor para melhorar a coleta, armazenamento e gerenciamento das informações dos clientes”, diz Felipe Sotto-Maior, presidente da startup.

Para isso, a empresa irá investir no fortalecimento da equipe de tecnologia e em soluções que melhorem a experiência do usuário. “O valor será usado em mudanças no sistema de consultoria, na parte de identificar o perfil e sugerir a carteira ideal para o usuário, que é o primeiro contato do cliente com a plataforma”, diz o executivo.

Atualmente a Vérios atua com 10 funcionários e já fez gestão de R$ 200 milhões. A empresa usa tecnologia, por meio de algoritmos próprios, para gerenciar automaticamente carteiras de investimento.