A Verizon Communications planeja apresentar uma oferta de cerca de US$ 3 bilhões na segunda rodada pelo negócio de internet do Yahoo. A informação foi publicada nesta terça-feira, 7, pelo jornal The Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com o tema.

A empresa de private-equity TPG também deve submeter oferta pelos ativos antes do prazo final da próxima segunda-feira, afirmou o jornal.

A Reuters noticiou no mês passado que a Verizon adicionou o Bank of America a seu rol de bancos de investimento, conforme busca ganhar vantagem sobre outros concorrentes pelos ativos principais do Yahoo.

Espera-se que o Yahoo realize ao menos mais uma rodada de ofertas, que podem mudar até a última delas, disse o jornal.

Yahoo e Verizon não comentaram. A TPG não pôde ser imediatamente contatada fora do horário comecial nos EUA.