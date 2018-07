Julie Jacobson/AP A presidente executiva do Yahoo, Marissa Mayer, deixou a empresa após conclusão da aquisição

A operadora norte-americana Verizon informou nesta terça-feira, 13, que completou a aquisição dos negócios de internet do Yahoo por US$ 4,48 bilhões. Com a venda, a presidente executiva da Verizon, Marissa Mayer, renunciou ao cargo.

A maior operadora dos Estados Unidos pretende juntar os negócios de internet do Yahoo com a AOL e essa nova empresa será chamada de Oath. Ela será liderada pelo atual presidente executivo da AOL, Tim Armstrong. As mais de 50 marcas da Oath incluem Huffington Post, o site de tecnologia TechCrunch e a plataforma de blogs Tumblr.

O negócio, que foi anunciado em julho do ano passado, atrasou por conta da revelação de dois grandes vazamentos de dados pessoais de usuários do Yahoo no final do ano passado. Com as revelações, a Verizon renegociou o valor da aquisição.

Em 16 de junho, o restante do Yahoo que sobra após a aquisição dos negócios de internet dará origem a uma holding chamada Altaba. Ela controla uma participação de 15,5% no Alibaba, além de uma participação de 35,5% no Yahoo Japan, uma empresa independente. A Altaba será liderada por Thomas McInerney, um membro do conselho do Yahoo.