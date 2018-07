O grupo norte-americano de telecomunicações Verizon Communications anunciou nesta segunda-feira, 25, um acordo para comprar os negócios principais de internet do Yahoo por US$ 4,83 bilhões em dinheiro, encerrando um longo processo de venda da pioneira da internet.

A compra dos ativos do Yahoo vai impulsionar os negócios de internet da AOL, comprada pela Verizon no ano passado por US$ 4,4 bilhões. O acordo dará à empresa tecnologia de publicidade online do Yahoo bem como outros ativos como busca, email e messenger.

O acordo marca o fim do Yahoo como uma companhia operacional, deixando a empresa com uma participação de 15% na gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba e fatia de 35,5% no Yahoo Japan Corp.

"A venda de nossos ativos operacionais é um passo importante em nosso plano de destravar valor para o Yahoo", disse a presidente-executiva do Yahoo, Marissa Mayer, em comunicado.

O Yahoo seguirá como uma companhia independente até que o acordo receba aprovação dos acionistas e dos órgão reguladores, disseram as empresas.

Em nota publicada no Tumblr oficial do Yahoo, Mayer afirmou que planeja continuar à frente da empresa. Mas a executiva Marni Walden, da Verizon e futura responsável pela companhia combinada, afirmou a CNBC que uma nova equipe de liderança será indicada.

Os investimentos na Alibaba e no Yahoo Japan valem cerca de US$ 40 bilhões, enquanto o Yahoo tinha um valor de mercado de cerca de US$ 37,4 bilhões no fechamento dos mercados na sexta-feira.

O acordo para venda do Yahoo deve ser concluído no início de 2017.

Leilão. Sob pressão do fundo de investimentos Starboard Value, um de seus principais acionistas, o Yahoo lançou um leilão de seus ativos principais em fevereiro, depois de desistir de planos de se separar da participação na Alibaba.

A Verizon superou ofertas rivais feitas por AT&T e também por um grupo apoiado pelo bilionário Warren Buffett e empresas de investimentos.