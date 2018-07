Mike Blake/Reuters A Verizon é uma das principais operadoras norte-americanas

A operadora norte-americana Verizon disse nesta quarta-feira, 22, que deve começar a oferecer conexões em 5G para consumidores selecionados em 11 cidades norte-americanas na primeira metade de 2017.

Entre as cidades do piloto, que está sendo chamado de "serviço pré-comercial", estão Atlanta, Dallas, Denver, Houston, Miami, Seattle e Washington D.C. É uma sequência a um anúncio feito em julho passado, quando a empresa disse que iria conduzir testes para a tecnologia de quinta geração este ano.

Ainda com especificações a serem definidas, as redes 5G devem fornecer conexões até 100 vezes mais velozes que as atuais redes 4G, com potencial de conectar 100 bilhões de dispositivos com velocidades que podem atingir até 10 gigabits por segundo (Gbps).

A Verizon não é a primeira operadora americana a oferecer o serviço: a AT&T disse, em janeiro, que vai fazer testes com alguns de seus usuários em Austin, no Texas.