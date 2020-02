Reuters/Lucas Jackson Nos EUA, PlutoTV tem 20 milhões de usuários

A Viacom CBS vai lançar sua plataforma gratuita de streaming Pluto TV em países da América Latina no final de março, disse um executivo da empresa à agência de notícias Reuters. Segundo ele, o serviço pode chegar ao Brasil até o final do ano.

Pierluigi Gazzolo, que lidera a implantação da plataforma baseada em anúncios, disse à Reuters que a empresa pode ter uma vantagem na América Latina, onde os consumidores podem preferir evitar os custos regulares de um serviço de assinatura.

“Acho que a América Latina é o mercado perfeito para este produto”, disse Gazzolo, em entrevista por telefone antes do anúncio oficial. “Você tem os usuários que têm TV paga, que estão consumindo cada vez mais e poderão consumi-lo, assim como aqueles que nunca foram capazes de pagar”.

Serviços de streaming gratuitos que possuem anúncios, como a Pluto TV e o Peacock, da NBCUniversal, da Comcast, são vistos como potenciais desafiantes que podem limitar o poder de definir o preço de plataformas pagas como Netflix e Amazon Prime Video, de acordo com uma pesquisa do Citigroup.

A Pluto TV, que a Viacom adquiriu no início de 2019 em um acordo de US$ 340 milhões, tem cerca de 20 milhões de usuários mensais médios nos Estados Unidos.

Nos países de língua espanhola da América Latina, Gazzolo disse que a plataforma começará com 24 canais, chegando a quase 100 no final do ano. Ele se recusou a fornecer detalhes sobre o valor do investimento ou projeções de usuários. “A Pluto TV fica na parte inferior da pirâmide, que é mais ampla, com muito mais pessoas, que são as pessoas da América Latina que não vão pagar e estão dispostas a assistir anúncios para não pagar”, disse.