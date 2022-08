Reuters Uber teve prejuízo, mas receita aumentou

Após passar por um período difícil de retomada depois da pandemia, o Uber deu indicações de força. A companhia registrou receita de US$ 8 bilhões no segundo trimestre fiscal do ano, crescimento de 105% em relação ao mesmo período do ano passado. A performance acima da expectativa do mercado impulsionou as ações da companhia na manhã desta terça - a alta foi de quase 18%.

Nem mesmo o fato de ter registrado um prejuízo de US$ 2,6 bilhões desanimou investidores. Isso ocorreu porque a maior parte desse prejuízo, US$ 1,7 bilhão, foi o resultado do ajuste no valor das ações de empresas nas quais o Uber tem participação: Aurora, Grab e Zomato. Isso significa que a companhia conseguiu atingir performance positiva em suas operações pela primeira vez na história: a companhia conseguiu lucro de US$ 382 milhões na operação.

"Eu desafiei nossa equipe para alcançar nossos objetivos de lucratividade mais rápido que o planejado, e eles conseguiram", escreveu a investidores Dara Khosrowshahi, CEO do Uber. A busca pela lucratividade vem sendo o principal desafio do Uber desde que realizou a abertura de capital, em 2019.

O principal pilar do negócio ficou por conta da divisão de mobilidade, que registra as viagens de humanos. A divisão de mobilidade teve receita de US$ 3,55 bilhões, alta de 120% em relação ao mesmo período do ano passado. A divisão de delivery, que no mesmo período do ano passado foi o principal negócio do Uber, teve receita de US$ 2,68 bilhões, crescimento de 37%. No ano passado, a divisão de delivery gerou receita de US$ 1,9 bilhão contra US$ 1,6 bilhão da divisão de mobilidade.

O ambiente inflacionário global, que vem preocupando outras gigantes da tecnologia, parece agradar o Uber. “Ninguém deseja um ambiente econômico difícil ou inflação elevada, mas não há duvidas de que esse ambiente operacional é mais forte para a gente", disse o CEO. Ele explicou que esse cenário aumenta a base de motoristas da plataforma, o que acaba reduzindo as taxas de espera e aumentando o potencial de receita do Uber.