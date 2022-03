Reuters Alta dos combustíveis aumentará o preço da corrida de Uber

O Uber informou na última sexta-feira, 11, que vai reajustar o preço das viagens em 6,5% a partir desta segunda-feira, 14, para lidar com a alta no preço da gasolina que tem assustado motoristas da plataforma. Segundo a empresa informou ao Estadão, o reajuste será repassado integralmente para os parceiros e deve ser aplicado no preço final das corridas de forma temporária.

Segundo um comunicado da empresa, a medida é uma resposta direta ao gasto maior que os motoristas vêm tendo com o preço alto da gasolina em todas as regiões do Brasil. A iniciativa é, também, parte de um pacote de ajuda aos parceiros no valor de R$ 100 milhões, que quer ajudar a diminuir os custos e aumentar os ganhos para o motorista.

“Sabemos que motoristas estão entre os primeiros a sentir o impacto dos preços recordes dos combustíveis, então estamos implementando essas iniciativas para ajudá-los. Esperamos que essas ações emergenciais colaborem para reduzir os impactos no dia a dia, mas continuaremos ouvindo nossos parceiros, especialmente neste momento”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, em comunicado.

Uma das medidas, porém, afeta diretamente o consumidor e é uma diretriz global do Uber. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, uma tarifa está sendo aplicada em cada viagem do app, em uma taxa que varia de US$ 0,45 a US$0,55. Os países também veem o crescimento do preço de combustíveis, principalmente com sanções à Rússia e a crise com a Guerra na Ucrânia.

As medidas de repasse no preço aqui no Brasil são válidas a partir desta segunda-feira, 14, e ainda não tem período definido para terminar.

Saída

A 99, rival do Uber no universo dos aplicativos de transporte, já havia anunciado uma medida semelhante na última semana. Também em caráter temporário, a empresa vai aumentar o repasse para os motoristas para 5% do valor por quilômetro rodado. O aumento na porcentagem quer ajudar no impacto da alta de combustíveis para parceiros da plataforma.

“A plataforma registrou um aumento de demanda acentuado pela flexibilização das regras de isolamento social. A intenção é dar mais proteção aos nossos motoristas parceiros contra as oscilações nos preços dos combustíveis.”, afirmou Thiago Hipólito, diretor sênior de operações da 99, ao Estadão.

Ainda, Segundo a 99, o repasse não vai ter impacto no preço das corridas para os usuários do app, mas a empresa afirma estar estudando formas de amenizar o gasto dos motoristas com diferentes iniciativas dentro da companhia.