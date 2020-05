YouTube/Reprodução As segmentações na parte inferior do vídeo indicam o capítulo e o tempo total de cada divisão

O YouTube anunciou nesta quinta-feira, 28, uma nova ferramenta que pretende facilitar a visualização de vídeos mais longos na plataforma. Agora, será possível introduzir capítulos nos vídeos, para indicar os assuntos e permitir a navegação pelo conteúdo. Assim, o usuário terá a opção de ir direto a uma parte específica do vídeo, sem precisar assistir toda a duração.

A função já estava em testes e recebeu feedbacks positivos, segundo informou a empresa. Os capítulos podem ser nomeados pelos criadores de conteúdo a partir do tema que está sendo tratado, facilitando a identificação de cada parte do vídeo. Quando habilitada a função, a barra de tempo, na parte inferior, aparece segmentada — semelhante a marcação de número de Stories no Instagram — e ao passar o mouse em cima de cada divisão é possível ver o nome dado ao capítulo.

Para utilizar o recurso, o vídeo deve ter no mínimo três divisões de 10 segundos ou mais, caso contrário, o YouTube não permite a ativação da ferramenta. O recurso já foi lançado para Android, iOS e desktop, mas deve estar chegar para todos os usuários nos próximos dias.