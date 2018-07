Reuters

Varejistas dos Estados Unidos estão buscando evidências de novas brechas de segurança após uma empresa de inteligência alertá-las de forma confidencial sobre um novo malware que rouba pagamentos feitos por cartão. Segundo a empresa, ele consegue evitar quase todos os softwares de segurança.

“É de longe o malware de pontos de venda mais sofisticado visto até agora”, disse a analista técnica da empresa privada iSight Partners Maria Noboa, que descobriu o malware e deve divulgar um relatório técnico sobre isso nesta terça-feira, 24. Em outubro, a empresa informou varejistas e processadores de cartões de pagamento sobre os perigos do malware, conhecido como ModPOS.

De acordo com o centro de compartilhamento de ciberinteligência do varejo (R-CISC, na sigla em inglês), um grupo criado neste ano para combater hackers, os varejistas começaram a buscar pelo malware por conta do início da temporada de compras do final de ano.

Por mais de uma década, varejistas combatem esquemas de roubo de pagamento via cartão cada vez mais sofisticados. Os maiores vazamentos até agora incluem um notório ataque na temporada de compras de 2013 na Target Corp e um grande vazamento na Home Depot, cada um dos quais comprometeu dezenas de milhões de números de cartões de pagamento.

A iSight não informou como descobriu a ameaça ModPOS e não informou os varejistas que estão em risco.

