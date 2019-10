Facebook/Divulgação Facebook defenderá a libra no congresso americano

A Visa, a Mastercard e outros parceiros financeiros do projeto de moeda digital libra, do Facebook, estão reconsiderando seu envolvimento no projeto, publicou nesta terça-feira, 1, o jornal americano Wall Street Journal, citando pessoas próximas ao assunto.

Os apoiadores da libra estão preocupados com o escrutínio regulatório que a moeda têm atraído e têm negado apelos do Facebook para apoiar publicamente o projeto, disseram às fontes ao WSJ – alguns dos executivos do projeto, têm sido chamados para participar de encontros com autoridades em Washington, nos EUA. Além disso, a agência de notícias Bloomberg divulgou que o PayPal e a Stripe, outros dois parceiros importantes do projeto, também estão indecisos sobre sua adesão formal à libra.

O plano do Facebook é lançar a libra em junho de 2020, em uma parceria com outros membros da Libra Association, uma fundação criada pela empresa de Mark Zuckerberg para gerenciar o projeto. No entanto, a tentativa de fazer a criptomoeda ser algo grande bateu de frente com ceticismo político e regulatório – França e Alemanha, por exemplo, já pediram o bloqueio da moeda na Europa.

Procuradas pela Reuters, as empresas não responderam aos pedidos de comentário. Já David Marcus, o executivo que supervisiona o projeto Libra no Facebook, respondeu à reportagem do jornal em um tuíte. "Posso dizer que estamos calmamente trabalhando, com confiança, para resolver as preocupações que a libra trouxe ao mundo e conversando para mostrar o valor das moedas digitais", disse.