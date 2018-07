Robert Galbraith/Reuters Em setembro do ano passado, Yahoo culpou hackers patrocinados por governos de roubar dados de 500 milhões de usuários

Uma juíza federal americana determinou que o Yahoo terá que responder em grande parte pelas acusações de que uma série de violações de dados que comprometeram as informações de todos os seus 3 bilhões de usuários.

Em uma decisão na noite de sexta-feira, 9, a juíza distrital de San Jose, no Estado da Califórnia, Lucy Koh, rejeitou um pedido da Verizon, que comprou o negócio de internet do Yahoo em junho passado, para descartar muitas das denúncias, inclusive por negligência e violação de contrato.

Koh também rejeitou alguns outros pedidos. Ela já havia negado a tentativa do Yahoo de se livrar de acusações de concorrência desleal.

O Yahoo foi acusado de ser muito lento ao divulgar três violações de dados ocorridas de 2013 a 2016, aumentando o risco dos usuários de roubo de identidade e exigindo que eles gastassem dinheiro com a suspensão de crédito, monitoramento e outros serviços de proteção.

As violações foram reveladas depois que a Verizon, com sede em Nova York, concordou em comprar o negócio de internet do Yahoo, e provocaram um corte de US$ 500 mil no preço de compra – a transação, no total, foi avaliada em cerca de US$ 4,5 bilhões.

Um porta-voz da Verizon não tinha comentários imediatos nesta segunda-feira. Um advogado dos demandantes não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Os demandantes alteraram a ação depois que o Yahoo em outubro revelou que a violação de 2013 afetou todos os 3 bilhões de usuários, triplicando sua estimativa anterior.

Koh disse que o adendo da denúncia destacou a importância da segurança na decisão dos denunciantes de usar o Yahoo.

"As alegações dos demandantes são suficientes para demonstrar que eles teriam se comportado de forma diferente se os réus tivessem divulgado as falhas de segurança do sistema de emails do Yahoo", escreveu Koh.