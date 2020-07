Vivo Henrique Duda, da Vivo: ideia é aproximar relação com consumidores

A operadora Vivo, do grupo espanhol Telefonica, está lançando uma nova frente de negócios nesta quinta-feira, 23: uma plataforma de comércio eletrônico para vender não só smartphones, mas também eletrônicos, eletrodomésticos e outros tipos de produtos conectados. Chamada de Loja Vivo, a nova área da empresa será um marketplace, permitindo que lojistas terceiros vendam itens dentro do site da companhia.

“O consumidor vai poder comprar uma geladeira, uma TV ou um notebook com a gente”, explica Henrique Duda, diretor de canais digitais da operadora, em entrevista exclusiva ao Estadão. “Nossa ideia é aproximar nossa relação com os consumidores. Hoje, temos 80 milhões de clientes, mas muitos deles assinam os planos e nós não tínhamos muito mais o que oferecer para eles. Agora será diferente”.

Segundo o executivo, a Loja Vivo estará disponível para todos os brasileiros, mas clientes da marca e participantes do programa de fidelidade Vivo Valoriza poderão ter acesso a benefícios como frete grátis e descontos em alguns períodos específicos. “Vamos trabalhar com um calendário promocional”, diz Duda. A plataforma vai ao ar nesta semana e já tem produtos de marcas como Samsung, Sony, Electrolux, LG, Xiaomi e Oster.

A infraestrutura fica por conta da startup Vtex, enquanto outra startup, a Tatix, vai cuidar da curadoria de parceiros e itens disponíveis na loja. Os pagamentos poderão ser realizados com cartão de crédito ou débito e boleto – há ainda opção para usar até dois cartões numa mesma compra.

Vivo Site terá eletrônicos e eletrodomésticos; ao todo, Loja Vivo vai reunir quatro das cinco principais categorias do e-commerce no País

“Nossa intenção não é concorrer com o varejo. Não queremos ter milhões de itens, mas sim ter uma gama de produtos selecionados para os nossos clientes”, diz o executivo. “Quem hoje tem um plano de internet de fibra óptica e assina a Netflix precisa de uma boa televisão. Vamos ajudar nisso.” Ele confirma ainda que a ideia da Loja Vivo é ajudar a operadora a diversificar suas receitas, indo além da prestação de serviços de telecomunicações – isto é, planos de banda larga e telefonia.

Tendência

Ao lançar sua loja online, a Vivo também busca entrar com mais força em uma tendência dos últimos meses no Brasil: o crescimento do comércio eletrônico. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o faturamento do e-commerce brasileiro subiu 56,8% entre janeiro e maio de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Com a criação da Loja Vivo, a operadora também passa a atuar em alguns dos principais segmentos do e-commerce brasileiro. Antes, estava apenas no primeiro, telefonia, segundo a pesquisa da ABComm.

Agora, estará presente em mais três categorias entre as cinco maiores (eletrônicos, eletrodomésticos e informática), ficando de fora apenas de moda e acessórios. “Nossa ideia não é entrar em roupas, nem beleza ou outros itens. Não é um plano nem a longo prazo”, garante Duda.

Segundo o executivo, o projeto da Loja Vivo levou oito meses para ser executado e foi acelerado durante o período de quarentena. “Vimos novos consumidores entrarem no e-commerce e no mundo digital como um todo. Há uma oportunidade nesse momento, mas foi um desafio construir essa solução nesse período”, afirma Duda. Ao todo, 80 pessoas foram envolvidas no lançamento.