REUTERS/Nacho Doce A Telefônica Brasil, controladora da Vivo, está ampliando sua oferta de conteúdo

A Telefônica Brasil, controladora da Vivo, anunciou que fechou um acordo com o aplicativo de streaming de música Tidal – mais um passo no processo de expansão de sua oferta de conteúdo. Segundo a empresa, os clientes da Vivo poderão contratar o serviço da Tidal por R$ 15,99 por mês ou então R$ 4,99 no pacote semanal.

Este novo acordo não é uma surpresa. No começo deste mês, a Vivo fechou uma parceria com a National Football League (NFL), dos Estados Unidos, e executivos disseram à agência de notícias Reuters que a empresa ampliaria sua oferta de conteúdo significativamente nas semanas e meses seguintes.

Streaming. A Tidal foi fundada pela empresa norueguesa de tecnologia Aspiro em 2017 e ficou conhecida por ter sido comprada pelo rapper norte-americano Jay-Z no ano seguinte. Ela oferece aos assinantes do serviço milhões de músicas, assim como programas de televisão e filmes.

Em 2017, a operadora norte-americana de telefonia sem fio Sprint comprou um terço da Tidal por um valor reportado de US$ 200 milhões, avaliando a empresa em cerca de US$ 600 milhões.