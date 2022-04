Daniel Teixeira/Estadão Monitoramento de empresas de tecnologia tem mudado de forma, mas aumenta com o uso da internet

No ano passado, a indústria da internet estremeceu quando a Apple apresentou suas medidas de privacidade para o iPhone que ameaçavam subverter o monitoramento online e prejudicar a publicidade digital. O Google prometeu providências semelhantes.

Mas em menos de um ano, outro tipo de rastreamento na internet começou a ganhar terreno. E está tendo o efeito não intencional de reforçar o poder de alguns dos maiores titãs da tecnologia.

A mudança sugere que a coleta de dados online das pessoas para publicidade direcionada não vai desaparecer. Isso tem implicações em como as empresas ganham dinheiro online e como a Internet funciona. Além de evidenciar as vantagens desenvolvidas por algumas das maiores plataformas digitais.

“Eles consolidaram o próprio poder”, disse Eric Seufert, estrategista de mídia e autor do Mobile Dev Memo, blog focado em publicidade para celular, a respeito da Apple e do Google.

Durante anos, os negócios digitais contaram com o que é conhecido como rastreamento de “terceiros”. Empresas como Facebook e Google utilizavam a tecnologia para seguir as pistas do que as pessoas veem quando estão na internet. Se alguém olhasse o feed do Instagram e, depois, navegasse em uma loja de sapatos online, os profissionais de marketing poderiam usar essas informações para direcionar anúncios de calçados para essa pessoa e conseguir uma venda.

Mas esse tipo de monitoramento invasivo está sendo reduzido ou bloqueado pela Apple e pelo Google para proteger a privacidade das pessoas. Em abril de 2021, a Apple lançou um recurso para que os usuários de iPhones pudessem optar por não serem monitorados por determinados aplicativos. O Google também anunciou um plano para desativar a tecnologia de rastreamento em seu navegador Chrome até 2023, e disse estar trabalhando para limitar o compartilhamento de dados em celulares Android.

Agora, o monitoramento mudou para o que é conhecido como cookies “primários”. Com este método, as pessoas não estão sendo rastreadas em relação ao que fazem quando entram ou saem de um aplicativo para outro ou de um site para outro. Mas as empresas ainda estão coletando informações em relação ao que elas fazem em seu site ou aplicativo, com o consentimento dos usuários. Esse tipo de rastreamento, que as empresas praticam há anos, está crescendo.

Em outras palavras, o Google está acumulando dados sobre as pesquisas de seus usuários, dados de localização e informações de contato. O Pinterest está fazendo o mesmo com seus usuários em seu site e aplicativo, enquanto o TikTok está coletando informações a respeito daqueles usando seu aplicativo. O New York Times também usa cookies primários.

O aumento desse monitoramento traz consequências para a publicidade digital, que depende dos dados dos usuários para saber o que deve promover para quem. Isso muda o campo de atuação em relação a grandes ecossistemas digitais como Google, Snap, TikTok, Amazon e Pinterest, que têm milhões de usuários e acumularam informações sobre eles. As marcas menores precisam recorrer a essas plataformas se querem anunciar algo para encontrar novos clientes.

Muitas pequenas empresas já parecem estar gastando menos com anúncios digitais que dependem de dados de terceiros, como os publicados no Facebook e no Instagram, e estão realocando orçamentos de marketing para plataformas com muitas informações próprias, como o Google e a Amazon.

“Qualquer pessoa em sã consciência e que queira alcançar um grande público ainda precisa ir até eles”, disse Douglas C. Schmidt, professor de ciência da computação da Universidade Vanderbilt, que pesquisa sobre privacidade digital, em relação aos sites das gigantes da tecnologia.

Pense por exemplo na Stoggles, empresa de Pasadena, na Califórnia, que vende óculos de proteção estilosos na internet. A empresa, que gasta cerca de US$ 250 mil por mês com publicidade online, há muito destina quase 80% de seu orçamento de marketing para comprar anúncios no Facebook e no Instagram para identificar novos clientes, disse Max Greenberg, um dos fundadores da Stoggles.

Mas depois que a Apple pôs em prática suas mudanças de privacidade, a Stoggles reduziu suas despesas com anúncios no Facebook e no Instagram para 60% de seu orçamento, disse Greenberg. E passou a comprar mais anúncios sugeridos para pesquisas no Google, anúncios na Amazon para encontrar compradores e anúncios no TikTok para atrair os jovens.

“Os dias do marketing online superbarato e muito direcionado chegaram ao fim”, disse Greenberg. “Precisamos experimentar outras plataformas.”

Algumas empresas de tecnologia disseram não considerar o monitoramento, a coleta e o armazenamento de dados de seus usuários como rastreamento. Segundo elas, reunir essas informações primárias é o equivalente digital de um supermercado ficar de olho nos clientes em sua loja e usar esses dados para convencer as empresas a anunciar ou oferecer cupons.

O Google e a Apple disseram que a mudança não era uma maneira de fortalecer suas posições. A Apple disse que tinha de seguir as mesmas regras que os demais. O Google disse ter prometido aos reguladores que não adotaria medidas de privacidade para lhe dar vantagem. A empresa também disse que estava trabalhando em um software para ajudar anunciantes e editores de sites sem acesso a dados primários.

Teoricamente, o Facebook e o Instagram também se beneficiariam porque têm bastantes dados primários. No entanto, a empresa controladora deles, a Meta, tem tido problemas com a transição. Em fevereiro, ela disse esperar perder US$ 10 bilhões em vendas este ano devido às medidas de privacidade da Apple.

Para se adaptar, a Meta contratou centenas de engenheiros para trabalhar em novos sistemas de publicidade direcionada que não dependem do monitoramento das pessoas pela internet. Ela também pediu que pequenas empresas compartilhassem informações a respeito de seus clientes com ela para melhorar o desempenho de seus anúncios.

Landon Ray, CEO da Ontraport, empresa de software que trabalha com pequenas empresas, disse que a Meta divulgou uma apresentação para os clientes da Ontraport nos últimos meses, incentivando-os a compartilhar suas informações de clientes com ela.

“A ideia é que, se todos fizerem isso, então o Facebook mais uma vez teria todos os dados que elas precisam”, disse Ray.

Em comunicado, a Meta disse que a iniciativa não foi uma forma de burlar as regras de privacidade da Apple e que os anunciantes devem obter permissão de seus usuários para compartilhar dados com ela. E afirmou ter criado o programa antes das mudanças da Apple e que o Google e o Snap fizeram coisas semelhantes. Mark Zuckerberg, presidente da Meta, disse que sua empresa espera se beneficiar das mudanças de monitoramento no futuro.

Enquanto a Meta se adapta, algumas pequenas empresas começaram a buscar outros caminhos para a publicidade. Shawn Baker, proprietário da Baker SoftWash, empresa de limpeza de ambientes externos em Mooresville, na Carolina do Norte, disse que anteriormente eram necessários mais ou menos US$ 6 em anúncios no Facebook para identificar um novo cliente. Agora isso custa US$ 27 porque os anúncios não encontram as pessoas certas, disse ele.

Baker começou a gastar US$ 200 por mês para divulgar anúncios por meio do programa de marketing do Google para empresas locais, que mostra seu site quando as pessoas da região procuram por serviços de limpeza. Para compensar essa despesa maior com marketing, ele aumentou seus preços em 7%.

“Estamos gastando mais dinheiro agora do que antes para fazer as mesmas coisas”, disse ele.

Outras gigantes da tecnologia com informações primárias estão capitalizando com a mudança. A Amazon, por exemplo, tem um monte de dados a respeito de seus clientes, inclusive o que eles compram, onde vivem e quais filmes ou programas de TV assistem.

Em fevereiro, a Amazon divulgou pela primeira vez o quanto recebeu em receitas com anúncios em 2021: US$ 31,2 bilhões. Isso torna a publicidade sua terceira maior fonte de vendas depois do comércio eletrônico e da computação em nuvem. A Amazon não quis se pronunciar sobre o tema.

Amber Murray, dona da See Your Strength, em St. George, em Utah, que vende adesivos pela internet para pessoas com ansiedade, começou a experimentar publicar anúncios na Amazon depois de o desempenho daqueles divulgados no Facebook cair. Os resultados foram impressionantes, disse ela.

Em fevereiro, ela pagou aproximadamente US$ 200 para que a Amazon exibisse seus produtos no topo dos resultados de pesquisa quando os consumidores procurassem por adesivos texturizados. As vendas chegaram a US$ 250 por dia e continuaram a crescer, disse ela. Quando gastou US$ 85 em uma campanha publicitária no Facebook em janeiro, alcançou apenas US$ 37,50 em vendas, disse ela.

“Acho que a época de ouro da publicidade no Facebook acabou”, disse Amber. “Na Amazon, as pessoas estão procurando por você, em vez de você dizer às pessoas o que elas devem querer.”/TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA