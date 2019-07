EFE Em 2017, a Ford comprou a Argo por US$ 1 bilhão

A Volkswagen irá investir cerca de US$ 2,6 bilhões na startup de carros autônomos Argo AI, da qual a Ford é sócia majoritária. Com a parceria, as gigantes automobilísticas planejam lançar um serviço de transporte usando carros sem motorista até o final de 2021. O acordo fará com que o valor de mercado da Argo chegue a US$ 7 bilhões.

A Argo vai fornecer sistemas de direção autônoma à Ford e à Volkswagen. A startup pode se tornar uma forte competidora na corrida para produzir carros autônomos e veículos inteiramente elétricos. Contudo, o mercado é competitivo: empresas como a Waymo, da Alphabet, e a Apple também estão apostando no setor.

A Ford também disse que se compromete a projetar um veículo elétrico usando tecnologia da Volkswagen até 2023.

A aliança é firmada em momento de forte investimento em veículos elétricos pela Volkswagen. Neste ano, a montadora alemã anunciou que, nos próximos cinco anos, vai investir cerca de US$ 50 bilhões para a produção de carros elétricos, veículos autônomos e serviços digitais.

Em 2017, a Ford comprou a Argo por US$ 1 bilhão. No ano passado, a empresa lançou um projeto piloto de carro autônomo em Miami, liderado pela startup, que se tornou uma de suas divisões. Uma das parceiras da Ford é a Lyft, rival do Uber – a ideia aqui é integrar os carros autônomos desenvolvidos pela fabricante ao aplicativo de caronas da startup. No ano passado, em Miami, nos Estados Unidos, a empresa lançou um projeto piloto de carro autônomo de entregas com parceiros como a pizzaria Domino’s.