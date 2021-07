Isaiah J. Downing/Reuters A viagem de Bezos e equipe ao espaço acontece na próxima terça-feira, 20

O voo de Jeff Bezos ao espaço com a Blue Origin ganhou nesta quinta-feira, 15, um novo integrante — ou melhor, uma substituição. Segundo a empresa, o passageiro que garantiu a viagem no leilão feito pela Blue Origin, alegou que está com um "conflito de agenda" e não vai estar disponível para o passeio na New Shepard, no próximo dia 20.

Quem assume a vaga é Oliver Daemen, um estudante de física de 18 anos que também participou do leilão e ficou com o segundo melhor lance. Daemen é filho do presidente da investidora Somerset Capital Partners, Joes Daemen, e adiantou sua viagem com a Blue Origin — inicialmente, ele faria parte da equipe do segundo voo da New Shepard.

O passageiro original, que tem a identidade mantida em sigilo pela empresa de Bezos, terá um assento garantido na próxima viagem da Blue Origin, ainda sem data para acontecer.

De acordo com o site Business Insider, Daemen se formou no ensino médio no ano passado e vai iniciar a faculdade de física na Universidade de Utrecht, na Holanda, em setembro. O estudante também vai se tornar, na próxima terça-feira, a pessoa mais nova da história a participar de um voo espacial.