O voo da Blue Origin, que vai levar o brasileiro Victor Hespanha ao espaço, foi adiado, informou a empresa pelo Twitter nesta quarta-feira, 18. A viagem com a empresa de Jeff Bezos estava marcada para esta sexta-feira, 20, com janela de lançamento a partir das 10h30 da manhã (horário de Brasília). Ainda não há uma nova data para a decolagem.

Hespanha será o segundo brasileiro a ir ao espaço, 16 anos após o ex-ministro e astronauta Marcos Pontes olhar a Terra lá de cima. Porém, ao contrário de Pontes, Hespanha não precisou nem estudar nem fazer algum tipo de treinamento para se preparar para a empreitada.

During our final vehicle check-outs, we observed one of New Shepard’s back-up systems was not meeting our expectations for performance. In an abundance of caution, we will be delaying the #NS21 launch originally scheduled for Friday. Stay tuned for further updates.