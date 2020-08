Danish Siddiqui/Reuters A ideia da parceria seria transformar o TikTok dos EUA em um aplicativo de e-commerce para criadores de conteúdo e usuários

O Walmart está fazendo uma parceria com a Microsoft na oferta para comprar o aplicativo de vídeos chinês TikTok. A informação, inicialmente publicada pelo site CNBC, foi confirmada pela varejista nesta quinta-feira, 27. O TikTok é alvo de uma ordem de Donald Trump, emitida em 14 de agosto, que dá à ByteDance, dona do app, um prazo de 90 dias para vender as operações da plataforma nos Estados Unidos.

"Estamos confiantes de que uma parceria entre o Walmart e a Microsoft atenderia às expectativas dos usuários do TikTok dos EUA e ao mesmo tempo satisfaria as preocupações dos reguladores do governo americano", disse o Walmart em comunicado.

De acordo com o site Axios, a ideia da parceria seria transformar o TikTok dos EUA em um aplicativo de e-commerce para criadores de conteúdo e usuários, algo que a ByteDance já faz com um aplicativo semelhante na China.

Negociações

Além de Microsoft e Walmart, entre os outros candidatos à aquisição do TikTok está a empresa de software empresarial Oracle. A CNBC informou nesta quinta que o TikTok está perto de vender suas operações nos Estados, Canadá, Austrália, e Nova Zelândia — o acordo pode ser fechado já na próxima semana, disse a reportagem citando fontes familiarizadas com o assunto. A expectativa é de que o acordo custe entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões.

Em meio à tensão entre o TikTok e os Estados Unidos, o diretor executivo do TikTok anunciou a saída da empresa nesta quinta, dizendo que "o cenário político mudou drasticamente" nas últimas semanas. O TikTok abriu oficialmente nesta semana um processo contra o governo americano pela pressão sobre a plataforma, acusada de espionar seus usuários.