J. Brown/AFP Walmart está apostando em novas opções para facilitar entregas de compras feitas pela internet

O Walmart irá reiniciar um serviço que oferece a entrega de compras diretamente para as geladeiras dos clientes. A iniciativa faz parte das tentativas da varejista de encontrar formas não convencionais de oferecer entregas de forma rápida e barata para encomendas feitas online.

Nos próximos meses, a novidade estará disponível para mais de 1 milhão de clientes em três cidades – Kansas City no Missouri; Pittsburgh na Pensilvânia; e Vero Beach na Flórida. Ainda não há previsões de expansão. No Brasil, a empresa cancelou a operação pela internet no mês passado.

O serviço não é exatamente novo. A empresa tinha realizado testes em 2017, em uma parceria feita com a companhia de segurança inteligente August Home e a empresa de entregas Deliv. Os testes duraram um ano e o projeto não chegou ser escalado para clientes de outras regiões.

Desta vez, o Walmart diz que usará seus próprios funcionários e veículos para fazer a operação. Sem entrar em detalhes, Marc Lore, chefe de marketing eletrônico da empresa, disse que o sistema será formado por fechaduras inteligentes e câmeras que vão permitir aos clientes que monitorem em tempo real pela internet todo o processo de entrega das compras.

A gigante do varejo tem apresentado soluções agressivas para facilitar a entrega de produtos comprados pela internet. Recentemente anunciou a opção de prazo de entrega de um dia sem taxa de remessa – uma resposta ao anúncio da oferta similar pela Amazon.

A entrega de produtos dentro de residências foi lançada primeiramente pela Amazon, ainda no ano passado. O serviço prevê o uso da Amazon Key, ferramenta inteligente da empresa. Ao chegar na residência para deixar as compras, o entregador da Amazon mostra um código de barras para a câmera, que então confirma a movimentação direto com a empresa. Se o código bater com a entrega programada, a câmera começa a filmar o entregador e destrava a fechadura. O consumidor recebe uma notificação junto com uma cópia do vídeo para comprovar que a entrega foi realizada com sucesso.