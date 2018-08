REUTERS/Shannon Stapleton Daniel Ek, fundador e presidente executivo do Spotify

A gravadora americana Warner Music anunciou nesta terça-feira, 7, que vendeu todas as suas ações no serviço de streaming sueco Spotify, por um valor de US$ 504 milhões. A empresa, que já havia vendido US$ 400 milhões em papeis da plataforma em maio, confirmou que se desfez do restante após divulgar seus resultados financeiros na manhã desta terça-feira.

Para o presidente executivo da Warner Music, Steve Cooper, a retirada não significa que a empresa não acredita no potencial dos serviços de streaming. "Apple e Spotify tem crescido globalmente, enquanto Amazon e YouTube acabaram de começar seus serviços premium", disse ele.

"A competição no mercado é uma boa notícia para nosso setor, e estamos felizes em ver empresas como o Facebook reconhecendo nosso valor", acrescentou Cooper. A frase do executivo faz menção ao fato de que a rede social tem negociado com gravadoras para disponibilizar trechos de músicas em uma nova função da plataforma, apelidada até agora de "concurso de karaokê".

Hoje, o Spotify tem 180 milhões de usuários em todo o mundo – 83 milhões deles assinam o serviço, líder de mercado. Já a Apple tem 40 milhões de assinantes no Apple Music.

Em abril, o Spotify abriu seu capital na bolsa de valores de Nova York – pouco depois, viu a Warner e também a Sony venderem suas participações na empresa. A japonesa faturou um pouco mais: US$ 768 milhões. Com a venda da participação da Warner, a Universal segue sendo a única grande gravadora com uma fatia do serviço de streaming.