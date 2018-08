REUTERS/Brendan McDermid A Waymo é a divisão de carros autônomos da Alphabet, holding que controla o Google

A Waymo, divisão de carros autônomos da Alphabet, holding que controla o Google, abriu uma filial em Shanghai, na China, de acordo com um documento. A movimentação é mais um sinal de que a gigante de tecnologia está buscando formas de entrar novamente no mercado chinês, lugar em que vários produtos do Google são bloqueados por medidas regulatórias.

A filial da Waymo em Shanghai chama-se Huimo Business Consulting (Shanghai) Co. e foi aberta em 22 de maio deste ano. De acordo com um registro do Sistema Nacional de Publicidade de Informações Empresariais da China, o Huimo tem mais de US$ 509 mil de capital para exercer as suas atividades.

O documento diz que os serviços da filial incluem trabalhos focados em design e testes do projeto de carros autônomos e consultoria de negócio e logística.

Nesta sexta-feira, 24, a Waymo confirmou que abriu a filial na China há alguns meses. A empresa afirmou também que já tem pessoas trabalhando lá.

No começo deste mês, a agência de notícias Reuters informou que o Google está trabalhando em planos para relançar o seu buscador na China – entretanto, para conseguir o aval do governo para retornar à China, a empresa planeja lançar uma versão "censurada" do buscador, que poderá bloquear certos termos e sites específicos.