Stephen Lam/Reuters O Waymo One é um serviço de viagens parecido com o Uber

A Waymo, empresa de carros autônomos da Alphabet, holding que controla o Google, está começando a liberar viagens para o público em geral na cidade de Phoenix, no Arizona. A companhia afirmou nesta quinta-feira, 8, que, a partir desta semana, usuários do seu serviço de viagens Waymo One poderão levar suas famílias e amigos para uma volta em veículos sem motoristas.

Até então, a empresa oferecia sua frota de carros autônomos a apenas algumas centenas de pessoas, como parte de seu programa de piloto inicial, que começou em em 2017.

Segundo o site TechCrunch, a Waymo tem hoje cerca de 600 veículos em sua frota — aproximadamente 350 carros se concentram na área de Phoenix. A empresa não revela quais desses veículos seriam dedicados a viagens totalmente autônomas, sem a presença de motoristas para eventuais intervenções.

Inicialmente, o serviço será liberado apenas para quem já é usuário do Waymo One, app parecido com o Uber. A ideia da companhia, porém, é liberar as viagens para cada vez mais pessoas.

“No curto prazo, 100% das nossas viagens serão totalmente sem motorista”, disse John Krafcik, presidente executivo da empresa, em publicação no site da Waymo. “Esperamos que nosso novo serviço totalmente autônomo seja muito popular e somos gratos aos nossos passageiros por sua paciência enquanto aumentamos a disponibilidade para atender à demanda”.