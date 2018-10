REUTERS/ Stephen Lam A Waymo é a primeira empresa a receber essa permissão do departamento de trânsito da Califórnia

A Waymo, divisão de carros autônomos da Alphabet, holding que controla o Google, conseguiu permissão para testar seus veículos nas vias públicas do Estado da Califórnia, sem a necessidade de um humano acompanhar a operação no volante. A empresa é a primeira a receber essa permissão do departamento de trânsito do Estado norte-americano.

Apesar de veículos autônomos serem projetados para dirigirem sozinhos, sem motorista, a maioria dos testes são feitos com humanos no volante, que podem intervir em situações de emergência.

No acordo para a aprovação, ficou estabelecido que a Waymo terá que monitorar continuamente as viagens dos veículos, além de oferecer US$ 5 milhões em seguros de vida e dar notificações à comunidade local.

O limite de velocidade imposto para os carros é de 105 km/h. Os veículos poderão operar tanto de dia quanto de noite. Além disso, como a empresa disse que os carros conseguem viajar em segurança mesmo com neblina e chuva leve, foram liberados testes nessas situações. O Estado da Califórnia informou que a Waymo poderá usar cerca de 30 veículos para os testes.

Inicialmente os testes serão feitos no Vale do Silício, usando funcionários da Waymo como passageiros. A empresa disse que eventualmente pode abrir a experiência para o público em geral.

No Arizona, a Waymo já conduz alguns testes sem ajuda humana, e disse que planeja lançar viagens comerciais em veículos autônomos no Estado no final de 2018.

Abertura. Em abril deste ano, a Califórnia passou a aceitar testes de carros autônomos em estradas do Estado. Desde então, a região se tornou um foco para os testes, e empresas do setor acompanham de perto todas as mudanças regulatórias feitas pelo Departamento de trânsito.

Atualmente, cerca de 60 empresas, como a Apple, possuem autorização para testar carros autônomos na Califórnia, com um motorista no volante – juntas, as empresas testam cerca de 300 veículos autônomos na região.