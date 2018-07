Brandan McDermid/Reuters Waymo é a empresa de carros autônomos do grupo Alphabet

A Waymo, empresa de carros autônomos da Alphabet, disse nessa sexta-feira, 9, que usará caminhões autônomos para transportar cargas entre as sedes do Google, em Atlanta. O anúncio acontece dois dias depois que o rival Uber anunciou que está transportando carga em caminhões sem motoristas nas rodovias do Arizona.

Segundo a Alphabet, no primeiro momento os caminhões terão um motorista para acompanhar as viagens, mas a expectativa é que eles deixem de ser necessários nos próximos anos.

"À medida que nossos caminhões circulam nas rodovias da região, também teremos motoristas altamente treinados para monitorar sistemas e assumir o controle do veículo, se necessário", comunicou a Waymo em uma postagem em seu blog oficial.

Os caminhões possuem um conjunto de sensores customizados e um software de condução, usados também nos carros de passeio da Waymo. A empresa testa atualmente veículos de passeio em Phoenix e pretende lançar oficialmente seus veículos na cidade até 2018.

Concorrência. Além da empresa do grupo Alphabet, o Uber anunciou que sua frota de caminhões estava fazendo entregas no Arizona. A empresa de caronas divulgou que os caminhões circulam nas rodovias de forma autônomas e os condutores humanos só assumem o controle do veículo nas últimas milhas.