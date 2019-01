Caitlin O'Hara/Reuters Veículos da Waymo já estão em testes em regiões dos Estados Unidos

A Waymo, divisão de carros autônomos da Alphabet, holding que controla o Google, anunciou nesta terça-feira, 22, planos de construir uma fábrica em Michigan, nos Estados Unidos. As instalações serão voltadas para a transformação de automóveis em veículos sem motorista, usados pela empresa na cidade para transportar passageiros.

A empresa apresentou um projeto para investir US$ 13,6 milhões na construção da fábrica, na região sudeste de Michigan. A expectativa do departamento de desenvolvimento econômico da região é de que entre 100 e 400 empregos sejam criados. A agência estatal disse ainda que vai contribuir com US$ 8 milhões para garantir o projeto. Isso significa que, caso existam 400 vagas, o Estado terá contribuído com US$ 20 mil por vaga.

A Waymo informou ainda que a nova fábrica será utilizada para a produção em massa de veículos nível 4, que podem ser conduzidos sem um motorista humano em uma série de condições. O nível mais alto é o 5, no qual um carro é considerado totalmente autônomo.

Hoje, a empresa usa minivans da Fiat Chrysler e veículos feitos pela Jaguar Land Rover. Para John Krafcik, presidente executivo da Waymo, a fábrica é vital para que a empresa tenha uma frota de 20 mil veículos até 2022, prestando serviços como transporte de passageiros.