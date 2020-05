Depois de pausar as operações em março por conta da pandemia de coronavírus, a Waymo, empresa de carros autônomos da Alphabet, holding que controla o Google, vai voltar às suas atividades na próxima segunda-feira, 11.

A empresa informou que as operações vão retornar na cidade de Phoenix, no Arizona, onde a quarentena está estimada para terminar no dia 15 de maio. A ‘irmã’ do Google também disse que considerou as condições e as ordens das autoridades locais para a reabertura antes de ordenar o retorno em outras cidades, como San Francisco, Los Angeles e Detroit, por exemplo.

Stephen Lam/Reuters Waymo deve retomar atividades a partir de segunda, 11

Em comunicado, a Waymo afirmou que mesmo com a preocupação com a covid-19, a empresa não deixou de avançar em suas tecnologias e está tomando todos os cuidados sanitários e de segurança no retorno da circulação dos carros.

Nas medidas, a empresa está criando treinamentos para os funcionários sobre as novas normas de segurança, como o distanciamento no trabalho e máscaras nos escritórios e dentro dos veículos, além da higienização dos carros.

“Estamos adotando uma abordagem ponderada e para trazer nossas operações de direção de volta à estrada. Começaremos a operar em outras cidades nos próximos dias e semanas, incluindo San Francisco, Detroit e Los Angeles, e a retomada de nossas operações de direção nesses locais será igualmente orientada, garantindo a segurança e a saúde de nossa equipe em alinhada com o departamento de saúde e com as orientações estaduais e locais”, afirmou a Waymo em comunicado.