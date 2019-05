Gabriela Biló/Estadão Aplicativo do Waze vai identificar quando o motorista estiver em um posto Shell

A Shell e o Waze anunciaram parceria para agilizar o pagamento do abastecimento de combustíveis em postos da marca. Agora, clientes que usam o aplicativo Shell Box poderão realizar o pagamento sem precisar fechar o app de navegação.

Na prática, quando o motorista parar em um posto Shell com o Waze em uso, automaticamente o aplicativo identifica a localização do cliente e sugere que ele faça o pagamento via celular.

“Essa integração permite realizar o pagamento de forma ainda mais rápida, segura e sem a necessidade de abrir e fechar diferentes aplicativos”, diz Marcelo Couto, diretor de marketing da Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil.

A integração entre os dois aplicativos é feita por meio de um link (tecnicamente chamado de deep link). Assim, quando o usuário clicar para pagar via Waze, é direcionado automaticamente para o aplicativo da Shell.

Por isso, para usar a funcionalidade é preciso também ter o aplicativo Shell Box baixado e com cadastro ativo no celular. É por meio dele que os usuários conseguem pagar a conta via cartão de crédito, PayPal ou Mercado Pago.

“O Waze não terá acesso à informação de pagamento, já que a transação ocorre diretamente no Shell Box”, garante André Loureiro, diretor-geral do Waze para a América Latina.

Publicidade direcionada

A parceria também dá direito a Shell de usar a ferramenta Loyalty Targeting, desenvolvida pelo Waze. A solução consegue identificar os clientes que visitaram o posto recentemente ou ainda criar mensagens e promoções customizadas para atrair novos usuários para a Shell.

As novidades miram no público de 6,2 milhões de usuários do Waze apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo que usam o aplicativo por aproximadamente 1 hora e meia por dia. De acordo com as duas empresas, a parceria é de longa data e não tem previsão para acabar.