Bobby Yip/Reuters Aplicativo de mensagem instantânea, WeChat testa novas funcionalidades na China

Os chineses agora podem pedir o divórcio por meio do WeChat, o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular no país. O serviço está em fase de testes há duas semanas na província de Guangdong, que abriga cidades como Guangzhou e Shenzhen, e pode ajudar o governo a agilizar o processo burocrático.

Para moradores da região que usam o aplicativo aparece agora a opção “casamento”. A nova opção está na tela de documentos, que já conta com a lista de cópias de alguns documentos pessoais dos usuários como carta de motorista e passaporte. No aplicativo também tem a opção de pedir licença e marcar a data do casamento.

Para continuar com o processo, o usuário precisa informar se está morando na China. Somente então ele pode inserir detalhes pessoais do casal, como nomes e endereços. No fim do processo, o aplicativo notifica o usuário dizendo que agendou uma hora no cartório mais próximo.

Brennan, o especialista em WeChat, disse ao site Business Insider, que marcar compromissos oficiais já era uma funcionalidade esperada para o aplicativo. "Esperamos que o pagamento de taxas desses serviços também seja feito pelo WeChat no futuro", diz.

A Tencent, empresa chinesa que criou e desenvolve o WeChat, planeja lançar as funções para toda a China no futuro. O aplicativo é usado por um bilhão de usuários no mundo, mas tem atenção especial entre os chineses porque além de servir como uma plataforma de troca de mensagens, o aplicativo faz pagamentos e controle financeiro.