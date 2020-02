Bobby Yip/Reuters A We Company, dona da WeWork, esteve avaliada em US$ 47 bilhões em janeiro

A startup de escritórios compartilhados WeWork escolheu, neste sábado, 1º, o veterano da indústria de imóveis Sandeep Mathrani como seu novo presidente executivo. A partir do dia 18 de fevereiro, ele comandará a startup investida pelo grupo japonês SoftBank. Diretor de operações do SoftBank e líder do fundo latino da empresa, Marcelo Claure continuará no cargo de presidente do conselho, disse a empresa em nota.

Mathrani será o sucessor da dupla Sebastian Gunningham e Artie Minson, que comandavam a startup após a saída de Adam Neumann, cofundador da empresa. Tanto Guinningham como Minson permanecerão na empresa por um período de transição. Segundo fontes informaram à Reuters, a busca por um novo presidente executivo foi conduzida apenas pelo conselho da empresa, sem participação de uma firma externa.

Ex-presidente executivo da área de varejo da Brookfield, Mathrani trará uma experiência na área de imóveis bastante necessária para o WeWork. A Brookfield se negou a comentar o tema; em dezembro, a empresa havia anunciado que o último dia de trabalho de Mathrani seria em 31 de janeiro.

O WeWork começou sua busca por um novo líder em novembro, depois da saída de Adam Neumann, que foi bastante criticado por seu estilo de gerenciamento errático e práticas duvidosas.

A governança do WeWork foi um dos pontos mais criticados pelos investidores quando a empresa tentou abrir seu capital no primeiro semestre do ano passado. Somada ao fato de que a empresa não tinha previsão de quando ia dar lucro, a questão ajudou a startup a cancelar seu IPO. De quebra, sua avaliação no mercado caiu de US$ 47 bilhões para US$ 8 bilhões.