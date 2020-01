Kate Munsch/Reuters Cerca de 250 funcionários da Gympass utilização escritórios da WeWork em Nova York

O WeWork assinou um acordo para oferecer espaço para 250 funcionários da startup de academias Gympass, em Nova York. A parceria é um exemplo de que o SoftBank, que investe tanto no WeWork quanto na Gympass, está usando suas conexões para impulsionar seus negócios, disseram pessoas familiarizadas com o assunto neste domingo, 27.

Embora não tenha controle absoluto sobre essas parcerias, o grupo japonês incentiva as empresas de seu portfólio a colaborar, disse uma das fontes. Cerca de 25 mil funcionários de empresas apoiadas pelo SoftBank, incluindo o aplicativo de transportes Uber, e a startup de aluguéis QuintoAndar e o mercado imobiliário online Compass, estão nos escritórios do WeWork.

O SoftBank espera que a rede de empresas de seu portfólio ajude na recuperação do WeWork – no ano passado, o grupo japonês tentou salvar o WeWork de uma crise maior ao adquirir o controle majoritário da empresa. Isso se seguiu a uma tentativa fracassada do WeWork de lançar uma oferta pública inicial de ações em setembro.

No ano passado, apenas no terceiro trimestre, a controladora do WeWork, We Company, viu suas perdas líquidas mais que dobrarem para US$ 1,25 bilhão ano após ano. O WeWork tem cerca de 650 mil assinantes em todo o mundo e espera atingir 1 milhão no início de 2021, disse uma das fontes.

A empresa firmou um contrato de três anos com a Gympass, que foi fundada no Brasil, mas agora está sediada em Nova York, para escritórios na área do SoHo, em Manhattan, potencialmente triplicando a presença da Gympass na cidade, segundo as fontes, que não divulgaram o valor do contrato e pediram anonimato porque a transação é privada.

A Gympass, que anteriormente não era cliente do WeWork, é um mercado para clientes corporativos. A empresa oferece acesso a academias aos funcionários por meio de uma rede de mais de 50 mil academias e estúdios em todo o mundo.

A empresa foi avaliada pela última vez, em 2019, em US$ 1 bilhão, em uma captação de recursos de US$ 300 milhões liderada pelo SoftBank, de acordo com o provedor de dados PitchBook.

Após assumir o controle do WeWork, o SoftBank instalou seu diretor de operações, Marcelo Claure, como presidente executivo. O co-fundador e ex presidente executivo do WeWork, Adam Neumann, concordou em deixar a empresa em outubro, depois de garantir um pacote de saída do SoftBank no valor de até US$ 1,7 bilhão.

Neumann procurou ramificar o conceito do WeWork para áreas como educação e fez uma enxurrada de aquisições, muitas das quais a empresa agora está tentando alienar.