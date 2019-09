WeWork pode reduzir o valor de mercado

A We Company, dona do WeWork, está avaliando reduzir o preço que buscará em sua oferta inicial de ações (IPO) para pouco mais de US$ 20 bilhões de dólares, menos da metade dos US$ 47 bilhões alcançados em uma rodada de captação de recursos em janeiro, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta quinta-feira, 5.

As deliberações da We Company ilustram como o crescente ceticismo do investidor em relação à falta de um plano da empresa para lucrar e o firme controle de seu cofundador Adam Neumann na governança, estão pesando no ânimo de investidores.

A queda dramática na avaliação da We Company também pode influenciar outros unicórnios do Vale do Silício. Outros IPOs de alto perfil neste ano, como os das empresas Uber e Lyft, se saíram mal em meio ao ceticismo dos investidores devido à falta de um plano concreto de lucratividade.

A We Company ainda não lançou o roadshow do IPO para conversar formalmente com investidores, mas pode começar na segunda-feira, 9, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

As fontes alertaram que nenhuma decisão foi tomada e pediram para não serem identificadas porque as deliberações são confidenciais. A We Company se recusou a comentar. O Wall Street Journal publicou nesta quinta-feira que a We Company considerando uma avaliação de cerca de US$ 20 bilhões.

A We Company aluga escritórios para clientes sob contratos de curto prazo, mas paga aluguel por contratos de longo prazo.

A empresa com sede em Nova York teve prejuízo de mais de US$ 900 milhões no primeiro semestre de 2019, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, mesmo com a receita dobrando para 1,54 bilhão de dólares, pois investiu em crescimento.