A startup de escritórios compartilhados, WeWork, assinou um acordo por um aporte de US$ 3 bilhões do banco de investimentos SoftBank. A informação é da Reuters, que também afirmou que o pagamento será parcelado em duas vezes. Em 15 de janeiro de 2019, ela deverá receber uma parcela de US$ 1,5 bilhão. A outra metade seria paga em 15 de abril.

No último mês de julho, a WeWork revelou que tinha levantado US$ 500 milhões de investidores. Em agosto, a empresa, que é privada, anunciou pela primeira vez em sua história seus resultados financeiros com prejuízo de US$ 723 milhões no primeiro semestre de 2018. No mesmo período do ano passado, as perdas foram de US$ 154 milhões.

A WeWork e a SoftBank mantém uma relação estreita, com funcionários do banco japonês utilizando vários escritórios da startup.