Felipe Rau/Estadão Uma das unidades da rede WeWork em São Paulo.

O WeWork teve prejuízo de 3,2 bilhões de dólares no ano passado, de acordo com documentos mostrados pela companhia a investidores em potencial, publicou o jornal britânico Financial Times nesta segunda-feira, 22. A empresa, que virou sinônimo de 'coworking' pelo modelo de negócios focado em compartilhamento de escritórios, tenta captar 1 bilhão de dólares e listar ações no mercado.

Os documentos acessados pelo jornal descrevem prejuízo de 3,5 bilhões de dólares em 2019 e que a empresa planeja abrir o capital com uma avaliação de 9 bilhões de dólares, incluindo dívidas, por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), diz a reportagem.

Em 2019, o WeWork já havia cancelado a abertura de capital outras duas vezes após fraca resposta dos investidores e enfrentou escrutínio público sobre seus problemas de governança.

A companhia se recusou a comentar a notícia.