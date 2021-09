Dado Ruvic/Reuters Em ano cheio de novidades, WhatsApp prepara mudanças no aplicativo

O fundador e presidente do Facebook Mark Zuckerberg anunciou nesta sexta-feira, 10, que o WhatsApp agora vai ter criptografia de ponta a ponta em backups do aplicativo. A publicação foi feita em sua página oficial na rede social e é uma tentativa de adicionar uma outra camada de segurança no mensageiro.

Atualmente, a criptografia de ponta a ponta estava disponível apenas nas conversas individuais e em grupos no app. Essa tecnologia é capaz de 'trancar' os dados de um chat e codificá-los de forma que apenas quem envia e quem recebe o conteúdo possa ter acesso a ele. O sistema de backup, que conserva as conversas e os contatos do WhatsApp em nuvem, porém, ainda não possuía o recurso.

O backup no WhatsApp, que já existe hoje sem a tecnologia de criptografia, é opcional e pode ser encontrado nas configurações do app. É uma forma de salvar dados e contatos existentes no app fora do aparelho celular — eles podem ser transferidos para outro aparelho, em caso de roubo ou mesmo de atualização do dispositivo, por exemplo.

Segundo Zuckerberg, o recurso vai estar disponível primeiramente para a versão beta do app, antes de chegar a todos os usuários globais. Além disso, a ferramenta vai poder ser habilitada em aparelhos Android ou iOS, da Apple, sendo, também, uma função opcional para o usuário.