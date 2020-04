Dado Ruvic/Reuters Participantes podem ser adicionados na chamada a partir de grupos ou de forma individual

Agora é possível reunir até oito pessoas nas chamadas de vídeo do WhatsApp. O aplicativo lançou uma atualização, nesta terça-feira, 28, aumentando o número de participantes, que antes suportava apenas quatro pessoas. A novidade está disponível para celulares com sistema operacional da Apple, o iOS, e também para o Android.

Entre as plataformas mais famosas em que é possível fazer chamada de vídeo, o WhatsApp continua sendo o app com o menor limite de participantes por ligação, mesmo com a atualização. Tanto Skype quanto o recém lançado Messenger Room — 'irmão' do WhatsApp por pertencer ao Facebook — podem ter até 50 pessoas por ligação. No Zoom, até 100 pessoas podem acessar por vez.

As chamadas no WhatsApp podem ser feitas diretamente em um grupo de mensagens ou individualmente, com a opção de incluir os contatos um a um. As chamadas de vídeo, assim como as mensagens do app, são criptografadas.