WhatsApp/Divulgação Para ativar o QR Code, as empresas devem acessar as ferramentas dentro das configurações do app, e habilitar a opção do código

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira, 9, um novo recurso para facilitar a comunicação entre empresas e clientes, pelo WhatsApp Business. Agora, será possível iniciar uma conversa no aplicativo utilizando apenas um QR Code e empresas poderão oferecer seus catálogos de produtos diretamente na rede social.

As duas novas ferramentas valem para o WhatsApp Business e visa facilitar o alcance de empresas, principalmente em tempos de pandemia. O QR Code por exemplo, poderá ser estampado nas vitrines das lojas, etiquetas e notas fiscais. Ao escanear o código, o cliente é direcionado para uma tela que indica que a conversa está prestes a começar.

Segundo o WhatsApp, no Brasil, a Ki Mindful Wearing, uma marca brasileira de roupas esportivas, ajudou a testar o recurso antes de sua efetiva implementação para todas as contas da modalidade Business. Para ativar o QR Code, as empresas devem acessar as ferramentas dentro das configurações do app, e habilitar a opção do código.

Os catálogos também ganham uma versão mais acessível para os clientes na atualização. usuários do WhatsApp Business já podem utilizar o recurso desde o ano passado, mas agora podem compartilhar com clientes links de itens individuais. Para utilizar a ferramenta, é necessário anexar o catálogo no ícone dentro da conversa e selecionar os produtos a serem enviados.