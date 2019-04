REUTERS/Dado Ruvic O WhatsApp Business é usado por cinco milhões de empresas ao redor do mundo

Nesta quinta-feira, 4, o WhatsApp Business chega ao iOS, sistema operacional da Apple. Trata-se da versão especial do aplicativo de mensagens para empresas – a plataforma chegou ao Brasil no ano passado somente na versão Android. Segundo o WhatsApp, o app é usado por cinco milhões de empresas ao redor do mundo.

Entre as ferramentas do aplicativo estão um recurso de respostas rápidas para perguntas frequentes e um perfil comercial em que, em sua descrição, a empresa detalha o tipo de serviço que oferece. As funções podem ser usadas também no WhatsApp Web, versão do aplicativo para desktop.

O WhatsApp Business é gratuito. A versão para iOS já está disponível no Brasil e pode ser baixada na App Store, loja de aplicativos da Apple.