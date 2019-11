Dado Ruvic/Reuters O WhatsApp Business chegou ao Brasil no ano passado

O WhatsApp Business, versão corporativa do app de mensagens, acaba de ganhar uma nova função. Lançado no Brasil no ano passado, o aplicativo para pequenas empresas agora tem uma opção de catálogo de produtos: em vez do cliente trocar imagens e mensagens para conseguir informações sobre as mercadorias, ele pode acessar uma vitrine virtual da empresa no próprio app.

“Além de tornar o perfil das empresas ainda mais profissional, o catálogo também serve para manter os clientes engajados nas conversas sem precisar sair do WhatsApp”, afirmou a empresa em comunicado. Muitas empresas tinham o costume de enviar o site com o catálogo de produtos para os clientes, o que os forçava a sair do app.

A função já está disponível para os celulares dos brasileiros, tanto no sistema operacional Android quanto no iOS, do iPhone.

Além da vitrine virtual, o WhatsApp Business já oferece um recurso de respostas rápidas para perguntas frequentes e um perfil comercial em que a empresa pode detalhar, em sua descrição no app, o tipo de serviço que oferece.