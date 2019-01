Bruno Capelas/Estadão Aplicativo do WhatsApp voltado para pequenas e médias empresas já está funcionando no País

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp lançou, nesta quinta-feira, 24, novas funcionalidades para empresas que usam o Business, versão corporativa do app, no navegador de internet. A partir de agora, o WhatsApp Business Web terá respostas rápidas, etiquetas para organizar contatos e filtros de conversas.

As novidades fazem parte da comemoração do primeiro ano do aplicativo, que foi lançado nos Estados Unidos no dia 18 de janeiro do ano passado. No Brasil, a função para empresas chegou uma semana depois, dia 25. Em todo o mundo, mais de 5 milhões de empresas usam o app, divulgou o aplicativo nesta semana.

Segundo a empresa, os recursos que facilitam o envio de resposta rápida, de organizar contatos de filtrar conversas farão com que as companhias sejam mais produtivas. “Queremos disponibilizar novos recursos para os clientes encontrarem e interagirem com as empresas que são importantes para eles”, disse a companhia por meio de nota.