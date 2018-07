Foto: Reuters O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp tem mais de 1,2 bilhão de usuários em todo mundo e só uma parcela deles conhece todos os recursos do serviço. Conheça, a seguir, a seleção do Link das melhores dicas para usar o WhatsApp

Foto: Matheus Dias/Estadão Você pode usar fontes em negrito e itálico e também riscar as suas mensagens. Para usar o negrito, coloque o conteúdo com três acentos graves, assim: '''conversa'''. Já para o itálico, use asteriscos: *conteúdo*. Se você quiser riscar o que digitou, é só colocar o conteúdo entre dois ~, assim: ~conversa~

Foto: Matheus Dias/Estadão Para esconder um contato esporádico ou não mandar um conteúdo por engano, é possível arquivar a mensagem. Para isso, abra a página inicial pressione o contato. Irá aparecer um ícone com o símbolo de um arquivo. Clique nele que a mensagem estará armazenada. Para acessá-la novamente, é só ir no final de suas conversas que aparecerá o item “Conversas arquivadas”.

Foto: Matheus Dias/Estadão O WhatsApp também permite que o usuário compartilhe fotos, vídeos e GIFs animados que desaparecem após 24 horas para os contatos salvos na agenda. Para fazer um novo post, vá até a tela de Status e toque no ícone verde. Você também pode alterar a privacidade dos itens que compartilhou, para escolher quem pode vê-los. Para isso clique em Status, depois em Menu e, então, em Privacidade do status.

Foto: Matheus Dias/Estadão Mudar o número de telefone permite migrar os dados da sua conta, seus grupos e suas configurações para um novo aparelho. Vá em Configurações, depois Conta e, por fim, Mudar o número. Insira o seu número antigo no campo superior. Depois, coloque o novo número no campo inferior e toque em Concluído, no topo da tela. O aplicativo vai verificar o seu número de telefone por SMS.

Foto: Matheus Dias/Estadão Abra as configurações de seu WhatsApp, acesse as opções de notificação e desative o botão “Mostrar Pré-visualização”. O Android também possui uma opção parecida de visualização parcial na tela de bloqueio do aparelho. No entanto, para ser desativada, devem ser desativadas todas as notificações. Você também pode buscar nas configurações do sistema Android a opção Ocultar conteúdo das notificações.

Foto: Matheus Dias/Estadão Para impedir outros usuários de saber a hora em que você entrou no WhatsApp pela última vez, percorra o seguinte caminho. Acesse Configurações, depois Conta, Privacidade e, então, Visto por último. Aqui aparecem três opções: “Todos”, “Meus Contatos” e “Ninguém”. Selecione a opção que mais se encaixa à sua preferência.

Foto: Matheus Dias/Estadão Acesse as configurações de seu aplicativo e depois entre em Conta, depois em Privacidade e em Confirmações de Leitura. Ao desabilitar a função, outros usuários não serão notificados de que as mensagens foram lidas, mas você também não poderá ver a confirmação de leitura de suas mensagens enviadas.

Foto: Matheus Dias/Estadão É possível também desativar o armazenamento automático de mídia no aparelho. No iOS, é preciso acessar Ajustes e depois Ajustes de Conversa. Desligue o botão Salvar Mídia Recebida. No Android, entre em Configurações, depois em Conversas e em Uso de dados. Será possível escolher qual a rede utilizada para os downloads (Wi-Fi ou dados) e quais tipos de mídia devem ou não ser baixadas na seção Download Automático. Nessa opção, selecione também quais mídias podem ser baixadas em roaming e reduza o volume de dados das chamadas.

Foto: Matheus Dias/Estadão Acesse os backups com aplicativos que gerenciam arquivos no próprio smartphone ou no computador. Basta acessar WhatsApp, depois Databases e arquivos iniciativos em “msgstore-...”. Para mudar a periodicidade de armazenamento de backups de suas conversas, acesse o menu de Configurações, depois Conversas e Backup de Conversas.