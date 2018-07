REUTERS/Dado Ruvic/File Photo WhatsApp terá novas funções para chamadas em grupo

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp começou a liberar chamadas de áudio e vídeo em grupo para alguns usuários do WhatsApp Beta, versão de teste do Android. O novo recurso é parecido com as ferramentas que o Skype e o Google Hangouts oferecem. A informação é do site Android Police.

Com as chamadas de áudio em vídeo em grupo, quatro pessoas conseguem conversar simultaneamente no aplicativo. Para usar, basta iniciar uma chamada com um contato e, na tela de ligação, selecionar o botão para adicionar mais participantes. Só poderão participar da chamada os usuários que tenham a mesma versão do WhatsApp.

O recurso está sendo liberado aos poucos, tanto no WhatsApp Beta 2.18.162 quanto no Android quanto no iOS, e não há previsão de quando as chamadas em grupo estarão disponíveis para todos os usuários.

A notícia não é uma surpresa: o presidente executivo Mark Zuckerberg anunciou na última conferência do Facebook, no começo de maio, que essas funções em grupo estavam chegando ao WhatsApp.