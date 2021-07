Dado Ruvic/Reuters WhatsApp garante segurança em todos os dispositivos

O WhatsApp anuncia nesta quarta-feira, 14, que até quatro dispositivos poderão ficar conectados simultaneamentes em uma única conta. O recurso entrou em testes para um grupo selecionado e posteriormente deve ser implementado para todos os outros usuários.

Com a mudança, a conta do WhatsApp de um usuário não ficará integralmente dependente do smartphone, que atualmente precisa ficar ligado e conectado à internet para ser utilizado no computador sem fricções. O teste irá permitir que o celular fique sem bateria e o WhatsApp continue funcionando no PC, por exemplo. De acordo com a plataforma, a sincronização dos dados (como contatos, mídias e mensagens) deverá ocorrer em todos os dispositivos normalmente.

A empresa, que faz parte do grupo Facebook (também dono do Instagram), garante que privacidade dos dados dos usuários continuará intacta com a medida e que a criptografia de ponta a ponta, que não permite que terceiros acessem o conteúdo, seguirá em vigência.

O WhatsApp afirma que, para garantir quatro dispositivos conectados em segurança, desenvolveu uma nova arquitetura. Antes, cada smartphone era dentetor de uma única chave de segurança — com a novidade, cada aparelho terá seu próprio código de identificação.

Além dessa novidade, a plataforma estuda lançar novidades nos próximos meses, como atalho para buscar figurinhas. Nos últimos meses, divulgou o recurso de áudio acelerado, transações bancárias e mensagens que desaparecem após 7 dias de envio.