Dado Ruvic/Reuters WhatsApp está desenvolvendo plataforma de pagamentos desde abril de 2017 na Índia

O WhatsApp finalmente começou a testar na Índia uma nova função que pode aumentar ainda mais a utilidade do aplicativo: fazer pagamentos e transferências pelo celular.

Segundo imagens publicadas pelo desenvolvedor Nagender Rao Savanth em sua conta no Twitter, o aplicativo está usando uma plataforma unificada de pagamentos do governo local, que poderá checar os números dos usuários via SMS para realizar os pagamentos.

Após conferir seus dados, o usuário poderá escolher para qual banco fará os pagamentos – a lista inclui algumas das maiores instituições financeiras indianas, como o State Bank of India, o HDFC Bank e o ICICI Bank. A função começou a aparecer para alguns usuários do WhatsApp na Índia esta semana.

Hoje, a Índia é o país com o maior número de usuários do WhatsApp, com 200 milhões de pessoas – já o Brasil tem 130 milhões de usuários do aplicativo de mensagens. O sistema já estava sendo desenvolvido há alguns meses – em abril de 2017, a empresa procurava um funcionário que entendesse o sistema de pagamentos da Índia.

"A Índia é um país importante para o WhatsApp, e estamos entendendo como podemos contribuir mais para a visão da Índia Digital", disse um porta-voz do WhatsApp na época, referindo-se a um programa do governo que visa aumentar o uso de serviços de Internet no país.

Quando o serviço for lançado oficialmente, terá de competir com outras carteiras digitais populares na Índia, como o Google Tez, que permite que as pessoas façam pagamentos sem compartilharem todos os seus dados pessoais.