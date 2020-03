O aplicativo de conversas WhatsApp foi mais uma das empresas que mobilizou esforços contra a pandemia de coronavírus no mundo. O app, que pertence ao Facebook, anunciou a doação de US$ 1 milhão à Rede Internacional de Verificação de Fatos (IFCN) do Instituto Poynter, além da criação de uma central de informações sobre a doença.

Disponível a partir desta quarta-feira, 18, a central de informação é fruto da parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Unicef e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

WhatsApp anuncia medidas de combate a fake news sobre o coronavírus

Na plataforma, é possível acessar orientações e dicas para a população de como se prevenir da doença e conteúdos de órgãos oficiais de saúde, visando diminuir a disseminação de notícias falsas.

O fundo de US$ 1 milhão criado pela empresa também tem como objetivo combater notícias falsas. O dinheiro destinado à IFCN vai apoiar a #CoronaVirusFacts Alliance, presente em mais de 45 países e que trabalha na checagem de dados de notícias relacionadas ao coronavírus. O valor também vai ajudar no treinamento de recursos do WhatsApp Business, para garantir a circulação de informações verdadeiras sobre a doença.

“Sabemos que nossos usuários estão usando o WhatsApp mais do que nunca neste momento de crise, seja para se conectar a amigos e entes queridos, médicos e pacientes ou professores e estudantes. Queríamos fornecer um recurso simples que possa ajudar a conectar pessoas no momento”, afirmou em nota Will Cathcart, presidente executivo do WhatsApp.