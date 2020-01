Dado Ruvic/Reuters Versões antigas de iOS e Android terão funcionalidade do aplicativo até 1º de fevereiro

Quem tem Windows Phone e versões antigas de iOS e Android no smartphone começou 2020 sob o aviso do WhatsApp: o aplicativo de mensagens vai parar de funcionar. A empresa anunciou que não vai mais trabalhar em desenvolvimento para alguns sistemas operacionais e por isso decidiu retirar o app do ar.

No caso do Windows Phone, o WhatsApp nem passou a virada do ano. No sistema, o aplicativo deixou de funcionar em 31 de dezembro de 2019. Já os donos de iOS 8 e Android 2.3.7, ou versões anteriores dos dois sistemas, poderão enviar mensagens até dia 1º de fevereiro. Já não é possível criar novas contas em aparelhos com esses sistemas.

A recomendação é fazer um backup dos arquivos da plataforma antes da data estabelecida para o fim do WhatsApp nestes dispositivos, já que, segundo a empresa, o aplicativo pode sair do ar a qualquer momento depois do prazo estipulado.

"Foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas é a coisa certa no sentido de dar para as pessoas maneiras melhores de estar em contato com amigos, famílias e pessoas queridas utilizando o WhatsApp", dizia um post no blog oficial da empresa.

O WhatsApp continua funcionando normalmente nos demais sistemas operacionais: Android 4.0.3 e versões superiores, iOS 9 e versões posteriores e KaiOS 2.5.1 e mais recentes, JioPhone e JioPhone 2.